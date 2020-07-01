شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: سفر المواطنين بغرض الترفيه أو السياحة غير مسموح به حاليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السلطات الإماراتية اليوم الأربعاء إنه لا يسمح في الوقت الحالي بالسفر للخارج لأغراض السياحة أو الترفيه.
وقال سيف الظاهرى المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث "السفر بغرض الترفيه أو السياحة لن يكون مسموحا في الفترة الحالية حيث سيكون محددا لدواعي معينة ولفئات تم تحديدها وبناء على مستوى الخطورة والوضع الصحي في الدول الأخرى".
وأضاف قائلا "الفئات والحالات المسموح لها بالسفر هي للدراسة وتلقي العلاج الطبي أو مهمة البعثة الدبلوماسية أو المهمة الرسمية لموظفي القطاع الحكومي والخاص".
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