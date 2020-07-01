شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل عدد من عناصر مليشيا الحوثى بنيران الجيش اليمنى فى جبهة قانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى عدد من عناصر مليشيا الحوثى مصرعهم، بنيران قوات الجيش اليمنى فى جبهة قانية بمحافظة البيضاء، وسط البلاد.

وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبرنت" أن ذلك جاء في عدة كمائن محكمة نفذها الجيش، لليوم الثاني على التوالي، لمجاميع من عناصر المليشيا الحوثية المتمرد في الجبهة، بعد استدراجها ومباغتتها بعدة هجمات مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.

وفي السياق نفسه، شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، غارات جوية مكثفة استهدفت بها، مواقع وتعزيزات المليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبدتها خسائر في العدد والعدة.

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