شكرا لقرائتكم خبر عن ملك البحرين يقر قانونا لدفع نسبة من رواتب البحرينيين فى القطاع الخاص لـ3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوما بقانون لسداد 50% من أجور العمال البحرينيين، فى الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

ووفقا لصحيفة الأيام البحرينية، أصدر ملك البحرين مرسوما بقانون رقم (20) لسنة 2020 بإضافة بند جديد برقم (4) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، جاء فيه: "سداد نسبة من أجور العمال البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، بحد أقصى مقداره (50%) من الأجر المؤمن بموجبه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد (COVID-19) التي تُسجل لدى الوزارة وفقاً للشروط والضوابط التي يحددها الوزير، ويكون السداد لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من شهر يوليو 2020، مع مراعاة الفقرة (هـ) من هذه المادة".