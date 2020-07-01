شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الكويت تشهد إقبالا ضعيفا وإجراءات وقائية مشددة بأول أيام الفتح.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت المحال فى الكويت إقبالا ضعيفا في أول أيام المرحلة الثانية من خطة العودة إلى الحياة الطبيعية، حيث فتحت المجمعات والأسواق أبوابها بعد توقف استمر قرابة 120 يوما ضمن إجراءات وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، كما قامت فرق تفتيشية من البلدية ووزارة التجارة بجولات ميدانية على الأسواق، وبدت الفرحة واضحة على المواطنين وأصحاب المحلات على السواء.

صحيفة الأنباء الكويتية، رصدت آراء المواطنين والمقيمين بشأن قرار السماح بافتتاح المجمعات التجارية والأسواق، حيث أكدوا التزامهم بالتعليمات الصحية، لافتين إلى أن قرار افتتاح المحلات وتطبيق المرحلة الثانية جاء في وقته وأن السلطات قامت بدورها على أكمل وجه والآن جاء دور المواطن والمقيم في مكافحة هذه الجائحة.

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كما استقبلت المطاعم والمقاهي فى الكويت زبائنها على أن تسلم الوجبات والمشروبات للمستهلكين في الداخل دون الجلوس، بعد أن كانت تقوم بتوصيل الطلبات الخارجية فقط، وذلك بهدف الحد من التجمعات داخل المطاعم والمقاهي، والتقليل من نسبة انتشار العدوى.

ورصدت الأنباء حركة المطاعم والمقاهي ونسبة إقبال المواطنين والوافدين عليها الذين أعربوا عن تفاؤلهم بعودة الحياة الى سابق عهدها.