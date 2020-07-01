الجيش الليبي: قواتنا أجبرت دولا كبرى على تغيير مواقفها

وليد عبد الله / الخليج 365

قال الجيش الليبي، الأربعاء، إن قواته "أجبرت دولا كبرى على تغيير مواقفها، وفرضت عليها الرضوخ لإرادة الشعب الليبي".

جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الجيش الليبي، العقيد محمد قنونو، نشره المركز الإعلامي لـ"عملية بركان الغضب"، التابعة للجيش، عبر صفحتها بفيسبوك.

وقال قنونو: "قواتنا البطلة قدّمت خلال 14 شهرا ملاحم بطولية أجبرت دولا كبرى (لم يسمها) على تغيير مواقفها، وفرضت عليها الرضوخ لإرادة الشعب الليبي، الرافض لعودة عسكرة الدولة وحكم الفرد".

وأضاف: "خلال 14 شهرا واجهت قواتنا عدواناً لخليط من المليشيات الإرهابية وعصابات المرتزقة، في دعم بالسلاح والمال والطيران الأجنبي، وقفت وراءه أكثر من 7 دول (لم يسمهم)".

وتابع: "تحوّلت قواتنا من مرحلة الدفاع على العاصمة وحماية مدن الغرب الليبي، إلى الهجوم ومواصلة معارك التحرير، حتى بسط السيطرة على كامل التراب الليبي".

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وقال قنونو: "سنواصل بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس سليمة بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة".

وأضاف: "كما كان أبطالنا في الموعد في معارك التحرير، سيكونون أساساً لتأمين المناطق المحررة، وفرض هيبة الدولة لاستئناف عجلة البناء والتنمية".

والأربعاء، أكد فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، أن جيش بلاده سيستمر في مواجهة "التدخلات الخارجية".

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا الجنرال الإنقلابي، خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، والذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

وتراجعت مليشيا حفتر وخسرت كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.