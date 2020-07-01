تركيا وتونس تبحثان مزيدا من تعزيز التعاون المشترك

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365

أعلنت تونس، الأربعاء، إنها بحثت مع تركيا، "مزيدا من تعزيز التعاون بين البلدين"، في ظل ارتقاء العلاقات لمرتبة الشراكة الاستراتيجية منذ عام 2012.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، على خلفية انعقاد الدورة الرابعة للمشاورات السياسية بين البلدين، عبر تقنية الفيديو الثلاثاء.

وترأس المشاورات، نبيل عمّار المدير العام لأوروبا والاتحاد الأوروبي والمتوسط بالخارجية التونسية ويونس ديمارار، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من الجانب التركي.

وأكدت الخارجية التونسية، أن "الجانبين أكدا خلال هذا الاجتماع على المستوى المتميز الذي بلغته علاقات التعاون بين تونس وتركيا، التي ارتقت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية سنة 2012".

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ووفق البيان "عبر الطرفان (التونسي والتركي) عن رغبتهما في مزيد من التعزيز والتنوع للعلاقات في كافة المجالات".

وتطرقت جوانب النقاش، لتعزيز التعاون المالي والثقافي.

كما تناولت الدورة الرابعة للمشاورات السياسية التونسية التركية "سبل تفعيل الاستراتيجية المشتركة للتعاون الثنائي باتجاه إفريقيا (..) وتحقيق علاقات شراكة مثمرة مع دولها".

يذكر أن الدورة الثالثة للمشاورات السياسية التونسية التركية، انعقدت في أبريل/ نيسان 2014 وتناولت تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.