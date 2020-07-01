كورونا.. 6 وفيات في اليمن وواحدة في الإمارات

عواصم عربية/الخليج 365

أعلن اليمن، الأربعاء، تسجيل 6 وفيات بكورونا، والإمارات وفاة واحدة، فيما رصد المغرب 103 إصابات بالفيروس.

وأفادت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا باليمن (حكومية)، تسجيل 6 وفيات، و32 إصابة، وشفاء 16 مريضا.

وأشارت اللجنة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1.190، بينها 318 وفاة، و504 متعافين.

ولا تشمل هذه الحصيلة الإصابات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، الذين أعلنوا حتى 18 مايو/أيار الماضي، تسجيل 4 حالات فقط بينها وفاة واحدة، وسط اتهامات رسمية وشعبية لهم بالتكتم عن العدد الحقيقي للضحايا‎.

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فيما سجلت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، وفاة واحدة، و402 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 594.



وأكدت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49 ألفا و69، بينها 316 وفاة، و38 ألفا و160 حالة تعاف.



وفي المغرب، سجلت الصحة 103 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 106 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و636، منها 228 وفاة، و9 آلاف و26 حالة تعاف.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الأربعاء، 10 ملايين و690 ألفا، توفي منهم أكثر من 516 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و856 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.

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