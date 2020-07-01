المغرب.. "العدالة والتنمية" يستفسر من الحكومة عن فتح المساجد

الرباط / أحمد بن الطاهر / الخليج 365

دعت الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية" المغربي، الأربعاء، إلى "الاطلاع على التدابير التي أعدتها وزارة الأوقاف، لإعادة فتح المساجد في وجه المصلين".

ووجهت كتلة الحزب (قائد الائتلاف الحكومي) في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، رسالة بهذا الشأن إلى رئيس المجلس، لحبيب المالكي، لإحالتها إلى الحكومة.

وقالت الكتلة في رسالتها، اطلعت الخليج 365 على نسخة منها، إن "المغرب قام بالعديد من التدابير الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا".

وأضافت: "مختلف القطاعات الحيوية، عادت إلى سابق عهدها، والوضعية الوبائية تحسنت".

وفي 16 مارس/ آذار الماضي، أفتى المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة علمية في المملكة)، بضرورة إغلاق المساجد لمنع تفشي الفيروس.

وأعادت دول عديدة فتح المساجد أمام المصلين، مع ضوابط منها التباعد الجسدي وارتداء الكمامة، للحيلولة دون ازدياد الإصابات بالفيروس الذي يضرب دول العالم منذ أشهر.

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ولم تعلن السلطات المغربية عن تاريخ لإعادة فتح المساجد.

ورفض وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية محمد التوفيق، أمام البرلمان في 28 مايو/ أيار الماضي، الاستجابة لدعوات إلى إعادة فتح المساجد، البالغ عددها 57 ألفا، وفقد تقديره.

وقال التوفيق إنه سيتم اتخاذ هذه الخطة فقط "حين يكون بإمكاننا الصلاة في المساجد كما كان من قبل، ودون اشتراطات (تدابير صحية)".

والخميس الماضي، قررت الحكومة استئناف الأنشطة التجارية والترفيهية والنقل العام بين المدن، والرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.

كما قررت فتح الشواطئ، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية، وفتح المؤسسات السياحية، على ألا تتجاوز 50 بالمئة من طاقتها في الإيواء والإطعام.

وتُستثنى من هذه الإجراءات مدن مراكش (غرب) وطنجة والعرائش والقنيطرة (شمال)، لأنها تسجل أعدادا أكبر من الإصابات مقارنة بالمدن الأخرى.

وسجل المغرب، حتى الأربعاء، 12 ألفا و596 إصابة بكورونا، بينها 228 وفاة، و8 آلاف و978 حالات تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.