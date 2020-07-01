الأمم المتحدة: نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية المزمن

اليمن / محمد السامعي / الخليج 365



قالت الأمم المتحدة، الأربعاء، إن نصف أطفال اليمن يعانون سوء التغذية المزمن، بعد أكثر من 5 سنوات من الحرب في البلاد.



وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقرير، اطلعت عليه الخليج 365، إن "اليمن يواجه نقصاً حاداً في الأغذية، ويعاني فيه نصف الأطفال من سوء التغذية المزمن".

وأضاف التقرير أن أكثر من 5 سنوات من الحرب "تسببت في تفاقم أزمات متعددة للسكان الذين يعانون أصلا من انعدام الأمن الغذائي باليمن".

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ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.

ويزيد من تعقيدات النزاع أنه له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.