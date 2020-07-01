كورونا.. الحكومة الفلسطينية تغلق الضفة 5 أيام

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أعلنت الحكومة الفلسطينية، الأربعاء، إغلاق مدن الضفة الغربية، بدءا من الجمعة، لمدة 5 أيام، للحد من انتشار فيروس كورونا، في ظل ارتفاع كبير في أعداد المصابين.

جاء ذلك بحسب تصريحات للمتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله مساء اليوم.

وصباحا، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 280 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3045، بينها 11 وفاة، و634 متعافيا.

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وأوضح ملحم في المؤتمر الصحفي، أنه "سيتم إغلاق محافظات الضفة الغربية (عددها 11)، بدءا من الجمعة، لمدة 5 أيام، دون أن يشمل الإغلاق المخابز والصيدليات ومحلات البقالة".

وأشار إلى أن "الإغلاق سينتهي صباح الأربعاء، وقابل للتمديد حسب الحالة الوبائية".

وقال ملحم: "الإغلاق يشمل أيضا وقف حركة المواصلات بشكل كامل بين المحافظات وداخلها، لتقليص مساحة انتشار الوباء".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.