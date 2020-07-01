كورونا.. 8 وفيات بالجزائر وإصابتان في تونس والأردن

عواصم عربية / الخليج 365

سجلت الجزائر، الأربعاء، 8 وفيات بفيروس كورونا، فيما رصدت تونس والأردن إصابة واحدة في كل منهما، وفق بيانات رسمية.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 8 وفيات و365 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 143 مريضا.



وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 14 ألفا و272، منها 920 وفاة، و10 آلاف و40 حالة تعاف.



وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل إصابة واحدة، بين المواطنين الذين تم إجلاؤهم من الخارج سابقا.

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وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات بلغت 1.175، منها 50 وفاة، و1038 حالة تعاف.



من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل إصابة واحدة، إضافة إلى تعافي 4 حالات.

وبلغ بذلك إجمالي الإصابات 1.133؛ منها 9 وفيات و886 متعافيا.

وعالميا، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم حتى عصر الأربعاء، 10 ملايين و661 ألفا، توفي منهم أكثر من 515 ألفا، وتعافى ما يزيد على 5 ملايين و848 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.