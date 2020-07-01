العفو الدولية: خطط "الضم" الإسرائيلية ترسخ "قانون الغاب"

إسطنبول/ الخليج 365-



قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن خطط "الضم" الإسرائيلية، ترسخ لـ"قانون الغاب"، ويجب إيقافها.

وشددت المنظمة (مقرها لندن)، في بيان، على أنه "يجب على السلطات الإسرائيلية أن تتخلى فورا عن خططها لضم مزيد من الأراضي في الضفة الغربية المحتلة".

وقالت إن تلك الخطط "تنتهك القوانين الدولية وتوضح مزيدا من الاستخفاف السافر بها".

Advertisements

وأكدت أن "هذه السياسات (الإسرائيلية) لا تغير الوضع القانوني للأراضي (..) إنما تشير إلى قانون الغاب الذي لا ينبغي أن يكون له مكان في عالمنا اليوم".

‎والأول من يوليو/ تموز، هو الموعد الذي حدّده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأعلنت القيادة الفلسطينية الشهر الماضي أنها في حلّ من الاتفاقيات مع إسرائيل بسبب قرار "الضم".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.