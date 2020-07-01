إسطنبول.. تظاهرة أمام القنصلية الإسرائيلية لرفض خطة "الضم"

إسطنبول / الخليج 365

نظم محتجون أتراك، الأربعاء، تظاهرة أمام مبنى القنصلية الإسرائيلية في إسطنبول، لتأكيد رفضهم خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية وغور الأردن.

وأقيمت التظاهرة من قبل أعضاء منتدى "أصدقاء فلسطين ضد الإمبريالية والصهيونية"، حيث أطلقوا خلالها هتافات مناهضة لإسرائيل، وداعمة لفلسطين.

وحمل المتظاهرون لافتات عديدة عليها عبارات من قبيل "الزوال لدولة إسرائيل الصهيونية"، و"القدس للفلسطينيين"، و"نقف بجانب أشقائنا الفلسطينيين"، و"تسقط الإمبريالية الأمريكية".

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وشددت الناشطة العضو في المنتدى ناز شاكار، في تصريح للصحفيين باسم المحتجين، على معارضتهم حل الدولتين، متمنية "زوال" إسرائيل.

ووصفت إسرائيل بـ"مرض السرطان" الذي يسعى للتفشي في المناطق المجاورة، مؤكدة أنه لا يمكن التعايش مع هذا المرض.

وكان من المقرر أن تعلن الحكومة الإسرائيلية بدء خطة ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية المحتلة، الأربعاء (1 يوليو/ تموز الجاري)، بحسب ما أعلنه سابقا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.