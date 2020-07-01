"لا للضم" .. جدارية في غزة رافضة للمخططات الإسرائيلية

رفح (قطاع غزة)/هاني الشاعر/ الخليج 365

رسم فنانون فلسطينيون، صباح الأربعاء، جدارية كبيرة، وسط محافظة رفح جنوبي قطاع غزة، رفضًا لمشروع الضم الإسرائيلي.

ويبلغ طول الجدارية التي نفذتها دائرة "الشباب" بحركة حماس، حوالي 30 مترًا، وتضم رسومات من بينها مُصلى قبة الصخرة، بجانب شعار "لا للضم".

كما تضمنت رسما ليد فلسطينية تحطم منازل مستوطنات إسرائيلية، وملثمون يغرسون علمًا فلسطينيًا وآخرون يحملون أعلاما.

وقال منسق المبادرة، محمد أبو طه، لوكالة الخليج 365 "تأتي هذه الجدارية، ضمن سلسلة من الفعاليات، التي تقوم بها الدائرة، رفضًا لمشروع الضم الإسرائيلي".

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وأضاف أبو طه "ستكون هناك سلسلة فعاليات الأيام القادمة، تتمثل في مسيرات، ووقفات، ورسم جداريات، وأنشطة أخرى على مستوى المحافظة؛ كي تصل رسالة الشباب للعالم وللكيان الإسرائيلي".

واليوم الأربعاء، الأول من يوليو/تموز، هو الموعد الذي حدّده نتنياهو، للشروع في عملية ضم غور الأردن، وجميع المستوطنات، بمساحة تصل إلى 30 بالمئة من الضفة الغربية، في إطار "صفقة القرن" الأمريكية المزعومة.

لكن نتنياهو، لم يصدر أي قرار بهذا الشأن، لوجود "خلافات" داخل حكومته، وأخرى مع الإدارة الأمريكية حول توقيت وتفاصيل عملية "الضم"، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

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