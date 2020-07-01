- 1/2
- 2/2
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 01 يوليو 2020، تسجيل 3402 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 194225 حالة .
وأكدت الوزارة تسجيل 1994 حالة تعافٍ، بذلك يصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 132760 حالة، كما تم تسجيل 49 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 1698 حالة وفاة “رحمهم الله”.
و بلغ عدد الحالات النشطة 59767، والحالات الحرجة 2272 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة .. تسجيل 3402 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.