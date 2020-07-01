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شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 97 ألف عبوة معقم ومنتج طبي داخل مستودع غير مرخص بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأربعاء، أنه تم إغلاق مستودع يخزن مستحضرات صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص، وبظروف تخزين غير ملائمة بالمنطقة الشرقية.
وقالت الهيئة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”: “إنه ضمن خطط الرصد والتقصي وتتبّع المنتجات المخالفة بالمنطقة الشرقية، تم إغلاق مستودع يُخزن مستحضرات صحية وأجهزة ومنتجات طبية دون الحصول على التراخيص، وبظروف تخزين غير ملائمة”.
وأضافت الغذاء والدواء، أنه تم ضبط 35 ألف عبوة معقم و62 ألف جهاز ومنتج طبي، وتم استدعاء المالك لاستكمال الإجراءات النظامية.
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