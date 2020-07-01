شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. فتح باب القبول والتسجيل بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تبدأ جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، يوم غدٍ الخميس القبول والتسجيل لمرحلة البكالوريوس للعام الدراسي 1442/1441هـ، لخريجي الثانوية العامة، ويستمر حتى يوم الأربعاء الموافق الـ 17 من شهر ذي القعدة الحالي.

وأكدت الجامعة سعيها إلى قبول الطلاب المتميزين دراسياً من خريجي الثانوية العامة أو الثانوية نظام المقررات (علوم طبيعية) بناءً على ثلاثة معايير أساسية (لا تشترط حد أدنى) شملت نسبة الثانوية العامة أو المعدل التراكمي للثانوية نظام المقررات، واختبار القدرات العامة والاختبار التحصيلي، ويتم ذلك عن طريق احتساب نسب مئوية موزونة لكل منها وإيجاد درجة مركبة يتم بموجبها قبول الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات حسب ما تحدده الجامعة.

وأوضحت الجامعة أن التسجيل يتم عبر بوابة القبول خلال الفترة من 11 إلى 17 ذوالقعدة 1441 هـ من خلال الدخول على الرابط (هنـــا).