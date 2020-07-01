شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إيقاف تسجيل مستفيدين جدد.. «حساب المواطن» يوضح كيفية استفادة الأبناء من الدعم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية يتم إضافة الأبناء كتابعين لرب الأسرة، رغم إعلان البرنامج إيقاف تسجيل مستفيدين جدد في الوقت الحالي.

جاء ذلك في رد من البرنامج، عبر حساب خدمة المستفيدين على سؤال مغرد استفسر فيه بشأن تسجيل الأبناء غير المستقلين في برنامج حساب المواطن.

ورد حساب برنامج حساب المواطن بقوله “في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسمك يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، ولا تتم الإضافة تلقائياً”.

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وأضاف برنامج حساب المواطن أنه بإمكان رب الأسرة إضافة الابن عن طريق حسابه (تفاصيل الطلب، بيانات التابعين، وإضافة التابع ثم الضغط على أيقونة حفظ).

يذكر أن برنامج “حساب المواطن” أعلن اليوم الأربعاء، عن صدور “نتائج الأهلية” للدورة 32 (شهر يوليو 2020).

وقال البرنامج عبر حسابه في “تويتر”: صدرت نتائج الأهلية للدورة 32 (شهر يوليو 2020) وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبرالرابـــط.

وكانت الدفعة السابقة الـ 31 للبرنامج قد بلغت 1.7 مليار ريال لـ 12 مليون مستفيد وتابع، شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر يونيو الماضي.