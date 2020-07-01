شكرا لقرائتكم خبر عن 8 مزادات لتصفية مساهمات عقارية متعثرة في 7 مدن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت لجنة المساهمات العقارية (تصفية) أنها تتابع إقامة (8) مزادات عن طريق محكمة التنفيذ تمثل حقوق المساهمين عن (8) مساهمات في (7) مدن متوزعة في المملكة.

وأوضحت “تصفية” أن العقارات المطروحة للبيع تمثل عقارات تعود ملكيتها لأصحاب مساهمات متعثرة وتتمثل في المساهمات التالية:

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1- مساهمات النهابي، تنفِّذ على (40) عقارًا تعود ملكيتها لصاحب المساهمة (برياض الخبراء).

2- مساهمة أرض الصناعية تنفِّذ على عقارين تعود ملكيتهما لصاحب المساهمة (بضرما).

3- مساهمة مشروع الفرسان السكني تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالرياض).

4- مساهمة شمال شرق جدة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمشتري أرض المساهمة (بجدة).

5- مساهمات حمزة بن علي الحمزة تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لمدين لصاحب المساهمة (بجدة).

6- مساهمة رمادا بلازا تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالمدينة المنورة).

7- مساهمة شاطئ الرمال الذهبية تنفذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالخبر).

8- مساهمة حي المصطفى تنفِّذ على عقار واحد تعود ملكيته لصاحب المساهمة (بالأحساء).

وأوضحت تصفية أنها استعادت عبر قضاء التنفيذ – بعد إعداد الدراسات اللازمة لأوضاع المساهمات العقارية، وعقد الاجتماعات وإصدار السندات التنفيذية بشأنها – ما يقارب (200) مليون ريال، مؤكدة تطلعاتها المتنامية إلى الانتهاء من تصفية جميع المساهمات العقارية بشتى الطرق؛ استكمالا لإنجازاتها في استعادة ما يزيد عن ثمانية مليارات ريال تمثل حقوق أكثر من 35 ألف مساهم.