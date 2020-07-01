السيسي يتحدث مع أحد الباعة الجائلين أثناء تفقده بعض المشروعات... فيديو

وبحسب بيان الرئاسة المصرية، شدد السيسي على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا أثناء العمل حفاظاً على سلامة وصحة العاملين بتلك المواقع.

وتفقد الرئيس المصري أيضا عددا من مواقع تقديم الخدمات والتزود بالوقود على محور مصر الإسماعيلية الصحراوي، حيث التقى مع اللواء مجدي أنور رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق.

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ووجه السيسي بضرورة أن تكون تلك المواقع عبارة عن مراكز خدمات متكاملة الجوانب لخدمة المواطنين من رواد الطرق والمترددين عليها.

كما حرص السيسي علي التوقف أثناء جولته للحديث مع أحد المواطنين من الباعة الجائلين الذي تصادف وجوده حيث استفسر منه عن أحواله المعيشية وأي متطلبات له.