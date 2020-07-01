وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "قناة مكان"، مساء اليوم الأربعاء، بأن نتنياهو ما يزال مستمرا في مناقشة خطة "الضم" مع الإدارة الأمريكية، كما أنه أجرى اليوم مشاورات مع رئيس مجلس الأمن القومي والقيادة الأمنية في إسرائيل.
وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن نتنياهو قد اجتمع مع الفريق الأمريكي الخاص بخطة "الضم"، ممثلا بجاريد كوشنير، صهر الرئيس الأمريكي، وديفيد فريدمان السفير في تل أبيب، وآفي بيركوفيتش، وهو المسؤول عن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط، بعد كوشنر، وذلك خلال تواجدهم في إسرائيل.
ويشار إلى أن نتنياهو، قد أعلن أكثر من مرة، أن حكومته ستضم 30% من مساحة الضفة الغربية، مطلع شهر يوليو الجاري.
وبدورها، أعلنت القيادة الفلسطينية، في التاسع عشر من مايو/ أيار الماضي، أن منظمة التحرير ودولة فلسطين في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر مكتب نتنياهو: مستمرون في مناقشة خطة "الضم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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