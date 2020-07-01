توجيه من ملك الأردن للقوات المسلحة

وبحسب صحيفة "الغد" الأردنية، وجه الملك عبد الله القوات المسلحة بضرورة دعم المتقاعدين العسكريين من خلال المشاريع الإسكانية وتوزيع الأراضي والمشاريع الزراعية، وذلك بالتعاون بين الحكومة والقوات المسلحة والمؤسسات ذات العلاقة. وأعرب العاهل الأردني عن ثقته بمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، قائلا: "كلي ثقة بقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية العاملين والمتقاعدين". وأبدى الملك عبد الله ارتياحه بلقاء المتقاعدين العسكريين، مضيفا :"سعيد اليوم برؤية كل أصدقائي الذين خدمت معهم، لقد رفعتم معنوياتي". وفي الختام، دعا العاهل الأردني المتقاعدين لمزيد من التواصل وطرح الآراء والمشاركات الهادفة إلى خدمة الوطن.

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