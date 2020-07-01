طهران - سبوتنيك. وجاء في بيان الرئاسة أن القادة أكدوا على "رفض كل المحاولات لخلق حقائق جديدة على الأرض بحجة محاربة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة، وتصميم الدول الضامنة على مواجهة خطط الانفصاليين التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة".
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
ويذكر أن وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا كانوا قد بحثوا في اجتماع ثلاثي "تركي- روسي- إيراني"، في 22 أبريل/نيسان الماضي، الشأن السوري، وسبل مكافحة جائحة كورونا، وجاء ذلك خلال اجتماع وزراء الخارجية السابع حول مسار أستانا المتعلق بسوريا، الذي ضم كل من التركي مولود جاويش أوغلو، والروسي سيرغي لافروف، والإيراني محمد جواد ظريف، عبر الفيديو.
وتقول موسكو إن الولايات المتحدة تحاول عرقلة الحوار بين الأكراد السوريين ودمشق، وأن الأكراد يراهنون على دعم أمريكي لمسعاهم لإقامة حكم ذاتي. وترى موسكو أن الحوار مع الحكومة السورية هو المسار الأمثل لضمان حقوق الأكراد.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الإيرانية: بيان القمة الثلاثية مع تركيا وروسيا يرفض مبادرات الحكم الذاتي في سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.