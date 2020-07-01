الأردن يؤكد وقوفه إلى جانب مصر لحماية حقوقها المائية

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي بنظيره المصري، سامح شكري، تناول التشاور المستمرة بين البلدين لتنسيق المواقف إزاء التطورات الإقليمية بما يخدم مصالحهما المشتركة والقضايا العربية، حسبما ذكرت صحيفة "الغد" الأردنية.
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وأكد الصفدي وشكري استمرار العمل والتنسيق لإيجاد أفق حقيقي لتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية.
يذكر أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، استعرض تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي في اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وبحسب موقع "مصراوي"، أكد سامح شكري أن عقد مجلس الأمن جلسة لمناقشة طلب مصر حول سد النهضة يعد تطورا مهما في مسار الملف، مشيرا إلى أن مصر تقدمت لمجلس الأمن بمشروع قرار حول السد.
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