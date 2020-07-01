صحيفة: السعودية تهدد بحرب جديدة لأسعار النفط

ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرا أكدت فيه أن المملكة هددت بحرب جديدة لأسعار النفط مع أعضاء آخرين في منظمة "أوبك" و"أوبك +".

© AP Photo / Mark Lennihan

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مصادر أشارت إلى أن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان تقدم بطلب في خلال الأسابيع الأخيرة من بعض دول "أوبك".

وأشارت المصادر إلى أنه خلال الأسابيع الأخيرة طلب وزير الطاقة السعودي من أنغولا ونيجيريا، وتقديم تعهدات مفصلة لتنفيذ تخفيضات إضافية في إنتاج النفط.

وقال مندوبون حضروا الاجتماعات إن الأمير عبد العزيز بن سلمان وجه إنذارا إلى الدولتين الأفريقيتين، بتقديم تعهدات تفصيلية بفرض قيود إضافية على إنتاج النفط.

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وهددهم المسؤول السعودي بأنهم في حال فشلهم في الامتثال للتخفيضات الإنتاجية الأخيرة لـ"أوبك" و"أوبك+"، فسيكون هناك حرب أسعار جديدة للنفط.

وقد انطلقت اتفاقيات "أوبك +" الجديدة في أيار/ مايو المنصرم، بخفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا لمدة شهرين، وفي 6 حزيران/ يونيو الجاري، تم تمديد هذا الحجم إلى تموز/ يوليو. ووفقًا للشروط، يجب على 10 دول من بين 13 دولة من الدول الأعضاء في "أوبك" المشاركة في الصفقة تخفيض إنتاج النفط بمقدار 6.085 مليون برميل يوميًا في الأشهر المحددة. استنادا لمستوى تشرين الأول/ أكتوبر 2018، باستثناء المملكة العربية السعودية - فهي تخفض الإنتاج من 11 مليون برميل يوميًا. (إلى المستوى المستهدف البالغ 8.492 مليون برميل).