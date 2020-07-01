صحة فلسطين تعلن تسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فى بيان مقتضب عبر صفحتها على "فيس بوك" الأربعاء، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا مما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم إلى 330 حالة.
وقالت الوزارة فى بيانها: " تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 49 في محافظة الخليل، وإصابة في جفنا بمحافظة رام الله والبيرة، ما يرفع عدد الإصابات منذ صباح اليوم إلى 330 إصابة.، الحالة الصحية للمصابين: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها 3 حالات موصولات بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.
وأشار البيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3095، بينما بلغ عدد الحالات النشطة 24500، مقابل 634 حالات تعافى من الفيروس التاجي.
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