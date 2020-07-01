النقل العراقية تعلن افتتاح ممر جديد لرفد الفضاء الجوى بمزيد من الطائرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير النقل العراقي ناصر حسين بندر الشبلى، عن افتتاح ممر جديد من اقصى جنوب العراق الى نقطة "Kaban "في اقصى الشمال العراقي لرفد الفضاء الجوي بمزيد من الطائرات.

وقال الشبلي - في بيان ،نشرته الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / اليوم الاربعاء-إن افتتاح الممر جاء لتطوير الممرات الجوية والخدمات الملاحية لاستيعاب الحركة الجوية في الاجواء العراقية وجعل الحركة تتسم بالديناميكية والسلامة العالمية وفقا لمعايير المنظمات الدولية للطيران المدني (ICAO).

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