شكرا لقرائتكم خبر عن "النواب الليبى": اليونان وافقت على فتح قنصيلة فى بنغازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الحميد صافي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، إن وزير الخارجية اليوناني جدد خلال لقائه رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، رفضه للتدخل العسكرى التركي فى ليبيا، كاشفا عن أن اليونان وافقت على فتح قنصلية فى بنغازى.

وأضاف مستشار رئيس مجلس النواب الليبى فى تصريحات لشبكة سكاي نيوز الأربعاء، أن وزير الخارجية اليونانى أكد خلال زيارته لطبرق دعم بلاده الكامل للمبادرة المصرية بشأن الأزمة الليبية.

واستقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح عيسى صباح اليوم الأربعاء بمقر إقامته في مدينة القبة، وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، الذى وصل على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين.

ووفقا للمستشار الإعلامى لرئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافى، فإن رئيس البرلمان الليبى بحث خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.