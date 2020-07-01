شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تجرى مسحات طبية للنواب مع انتهاء فترة الحجر الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجرى مجلس الأمة الكويتى مسحات طبية لنوابه بعد انتهاء فترة الحجر اصحى لهم، والتى بدأت من 18 يونيو الماضى، وبحسب صحيفة الراي الكويتية،توافد نواب مجلس الأمة ، لأخذ المسحات الطبية المقرر اليوم وغدا للنواب الكويتيين الذين حضروا جلسة المجلس الأخيرة للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا بعد انتهاء مدة الحجر تمهيدا لاستئناف الجلسات.

وأرسلت الأمانة العامة رسالة نصية إلى النواب الكويتيين جاء فيها: نظرا لانتهاء مدة الحجر الصحي للذين حضروا جلسة مجلس الأمه الأخيرة، فسوف يتم أخذ مسحات طبية للسادة الأعضاء وموظفي الأمانة العامة؛ للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا تمهيدًا لاستئناف جلسات مجلس الأمة.

وفى الـ 18 من يونيو الماضى، أكدت صحيفة السياسة الكويتية، أن مجلس النواب الكويتي دخل الحجر الصحى، بعد مشاركة نواب مصابين بجلسات يومى الثلاثاء والأربعاء الماضى، بحسب صحيفة السياسة الكويتية، وأكدت ثبوت إصابة نائبين بفيروس كورونا من بين 30 أجروا الفحوصات الطبية، وإثر ذلك أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة التكميلية، أمس، عن "الاشتباه بإصابة نائب - لم يذكر اسمه - بالمرض، ومن ثم طلب الاستعجال في التصويت على القوانين المدرجة على الجدول سريعا لاخلاء القاعة تمهيدا لتعقيمها".