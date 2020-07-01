شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تتوقع تمديد حظر السلاح المفروض على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع السفير عبدالله المعلمى، مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، تمديد حظر الأسلحة على إيران من قبل مجلس الأمن، داعيا إلى عدم إعطاء إيران فرصة للقيام بسلوكيات أكثر تدميرا.

وقال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة، فى مؤتمر صحفى مساء الأربعاء، إن المنطقة واجهت الكثير من التهديدات والاستفزازات الإيرانية.

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كان مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أكد أن النظام الإيرانى لا يستحق رفع حظر الأسلحة عنه، مشيرا إلى أن طهران لم تلتزم بالقيود الحالية، ولا يزال يرتكب انتهاكات.

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر:"لا يستحق النظام الإيراني رفع حظر الأسلحة عنه، فهو لم يلتزم بالقيود الحالية ولا يزال يرتكب انتهاكات، لا يمكن الوثوق بإيران للتصرف كدولة مسؤولة، بينما تواصل تهديد دول أخرى ودعم النشاط الإرهابي".

ومن جهته دعا بومبيو وزير الخارجية الأمريكي مجلس الأمن الدولي إلى تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران والمقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر المقبل.