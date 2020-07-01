رئيس مجلس الأمة الكويتى: صعود المرأة منصة القضاء استحقاق طال انتظاره

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم «إن صعود المرأة الكويتية منصة القضاء، استحقاق طال انتظاره، وهى خطوة للأمام فى مسيرة نضال المرأة الكويتية الذى امتد لعقود» بحسب صحيفة الراى الكويتية.
وأضاف «ألف تحية للمرأة الكويتية وهى تراكم نجاحاتها على مر السنين فى كافة الميادين والحقول، وكلنا ثقة بقدرتها على إثبات جدارتها وكفاءتها كما فعلت فى الكثير من المجالات التى كانت محرومة منها».
وكان أصدر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسى أمس قراراً بنقل 8 وكيلات نيابة وترشيحهن للعمل قاضيات، على أن يخضعن، من أول سبتمبر، مع زملائهن المرشحين، لدورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية.
وأفاد مصدر لصحيفة الأنباء، الكويتية بأن مجلس القضاء تلقى أمس هذا الكشف وسيقوم باعتماده خلال اجتماعه المزمع عقده الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الأسماء ستخضع لدورة فى معهد القضاء لمدة شهرين قبيل انخراطها بالعمل فى المحكمة الكلية.
وأشار مصدر للأنباء إلى أن النائب العام رفع كشفا بأسماء 54 رئيس ووكيل نيابة أ وب تم ترشيحهم لتولى مناصب قضائية، بينهم ثمانى إناث سيكن أول 8 قاضيات فى تاريخ الكويت.
والمرشحات الجدد هن: فاطمة عبدالمنعم عطية وفاطمة فيصل الكندرى وفاطمة يعقوب الفرحان وسنابل بدر الحوطى وبشاير عبدالجليل على وبشاير صالح الرقدان ورؤى عصام الطبطبائى ولولوة إبراهيم الغانم.
وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن مجلس القضاء سيعتمد هذه الأسماء يوم 7 يوليو الجاري، على أن يتم انخراط أصحابها فى دورة فى معهد القضاء، تمهيدا لمباشرتهم العمل خلال الموسم القضائى الجديد فى أول أكتوبر المقبل.
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