شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يجرى قريبا مفاوضات مع تركيا وإيران بشأن ملف المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية ، اليوم الأربعاء ، أنها ستجري مفاوضات مع تركيا وإيران بشأن ملف المياه. Advertisements وذكر بيان للوزارة -وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الموارد المائية العراقى مهدي رشيد الحمداني ، ترأس الاجتماع الفني التخصصي بحضور الخبراء والمديرين العامين المعنيين بالشأن المائي". وناقش المجتمعون، وفقا للبيان، "ملف المياه مع دول الجوار والإعداد للمفاوضات التي ستجري قريبا مع دول المنبع تركيا وإيران للتوصل إلى إتفاق حول قسمة معقولة ومنصفة لمياه نهري دجلة والفرات والروافد المشتركة مع إيران، بما يضمن عدم الإضرار بمصالح العراق المائية وتحقيق جميع المتطلبات".

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