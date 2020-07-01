شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل إصابة محلية واحدة بفيروس كورونا و4 حالات شفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجدّ في المملكة اليوم /الأربعاء/، وهي مخالطة لأحد المصابين في العاصمة عمّان، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات منذ بدء الوباء إلى 1133.

وأشار الموجز الإعلامي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - إلى تسجيل 4 حالات شفاء، 3 حالات منها في مستشفى الأمير حمزة، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

ولفت إلى إجراء (6762) فحصاً مخبريّاً، ليرتفع إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الجائحة وحتى الآن إلى (392400) فحص.

ودعت وزارة الصحّة، المواطنين إلى الالتزام بشروط السلامة العامّة، والوقاية والتباعد الجسدي، وغسل اليدين، واستخدام المعقّمات، في ظل عودة غالبيّة القطاعات للعمل والانفتاح التدريجي.

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