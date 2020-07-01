شكرا لقرائتكم خبر عن الأنباء: يوم تاريخي للمرأة الكويتية بمناسبة توليها لأول مرة للقضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في سابقة تاريخية لمسيرة المرأة الكويتية، أصدر النائب العام الكويتى المستشار ضرار العسعوسي أمس قراراً بنقل 8 وكيلات نيابة وترشيحهن للعمل قاضيات، على أن يخضعن، من أول سبتمبر، مع زملائهن المرشحين، لدورة بمعهد الكويت للدراسات القضائية.

وأفاد مصدر لصحيفة الأنباء، الكويتية بأن مجلس القضاء تلقى أمس هذا الكشف وسيقوم باعتماده خلال اجتماعه المزمع عقده الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو الجاري، مشيرا إلى أن هذه الأسماء ستخضع لدورة في معهد القضاء لمدة شهرين قبيل انخراطها بالعمل في المحكمة الكلية

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واشار مصدر للانباء الي ان النائب العام رفع كشفا بأسماء 54 رئيس ووكيل نيابة أ وب تم ترشيحهم لتولي مناصب قضائية، بينهم ثماني إناث سيكن أول 8 قاضيات في تاريخ الكويت.

والمرشحات الجدد هن: فاطمة عبدالمنعم عطية وفاطمة فيصل الكندري وفاطمة يعقوب الفرحان وسنابل بدر الحوطي وبشاير عبدالجليل علي وبشاير صالح الرقدان ورؤى عصام الطبطبائي ولولوة إبراهيم الغانم.

وذكر مصدر لـ «الأنباء» أن مجلس القضاء سيعتمد هذه الأسماء يوم 7 يوليو الجاري، على أن يتم انخراط أصحابها في دورة في معهد القضاء، تمهيدا لمباشرتهم العمل خلال الموسم القضائي الجديد في أول أكتوبر المقبل.