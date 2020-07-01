الجزائر تسجل 8 وفيات و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر قبل قليل، تسجيل 8 وفيات و365 إصابة جديدة.
فى غضون ذلك، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء، الحظر التام لأى نوع من التجمعات العائلية مثل تنظيم حفلات الزواج والختان فى ولاية الجزائر العاصمة، والتى تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في انتشار وباء كورونا.
وذكر بيان أصدرته ولاية الجزائر العاصمة أنه "عملا بما تم إقراره من رئاسة الحكومة من تدابير صحية وقائية ترمي إلى تعزيز المسعى التدريجي والمرن المعتمد لمكافحة فيروس (كورونا) وتسيير الوضع الصحي المرتبط بهذا الوباء فقد تقرر الحظر التام لأي نوع من التجمعات العائلية، خاصة تنظيم أعراس الزواج والختان والتي تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في انتشار الجائحة".
وشدد البيان على ضرورة إنذار كل مخالف لاٍرتداء الكمامات أو عدم احترام مواقيت الحجر الصحي وحظر التجوال، مشيرا إلى إقرار إلزامية ارتداء الكمامات بالنسبة للسائقين وركاب جميع السيارات الخاصة والأجرة.
وقال البيان إنه تم إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم للمراقبة الدورية من وزارة التجارة، والسلطات المعنية، للوقوف على مدى التزام التجار وامتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية، خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعي بحيث أن أي مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفوري للمحل، وسحب السجل التجاري بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها في هذا الشأن.
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