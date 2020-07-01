شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 8 وفيات و365 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت الجزائر اليوم الأربعاء، أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد، حيث أعلنت وزارة الصحة فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر قبل قليل، تسجيل 8 وفيات و365 إصابة جديدة.

فى غضون ذلك، أعلنت السلطات الجزائرية اليوم الأربعاء، الحظر التام لأى نوع من التجمعات العائلية مثل تنظيم حفلات الزواج والختان فى ولاية الجزائر العاصمة، والتى تشكل عوامل من شأنها أن تساهم في انتشار وباء كورونا.