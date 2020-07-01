شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والأمم المتحدة يبحثان مواجهة الأزمة الراهنة ومعالجة ملف النزوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير التخطيط العراقي، خالد بتال النجم، مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، دور المنظمة الأممية في دعم جهود الحكومة العراقية لمواجهة الأزمة الراهنة، ومعالجة ملف النزوح وتنفيذ التعداد السكاني.

وذكرت وزارة التخطيط العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) أنه :" جرت خلال اللقاء الذي حضره وكيل وزارة التخطيط الدكتور ماهر حماد، مناقشة التحديات الصحية والاقتصادية التي تواجه العراق".

وأكّد الوزير، أن الحكومة ماضية في اتخاذ مجموعة من الحلول والمعالجات والإصلاحات، بهدف تجاوز الأزمة الراهنة، وتداعياتها المستقبلية، داعيا المجتمع الدولي، متمثلا بالأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة، إلى تقديم المزيد من الدعم للعراق في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية.

كما بحث الجانبان، مشروع التعداد العام للسكان والمساكن، والتحديات التي تواجه تنفيذه، مؤكدين أهمية توفير المعلومات والبيانات عن خصائص حياة السكان، الاقتصادية والسكنية، والخدماتية على المستوى الوطني، وعلى مستوى الوحدات الإدارية.

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