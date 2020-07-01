مدني أبها ينتشل جثة مواطناً غرق في سيل بوادي الخليف بقرية ( قرضة )

تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة أبها اليوم من انتشال جثة لمواطن غرق في وادي الخليف بمنطقة عسير . وأوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محـمد بن عـبده السـيد لـ صحيفة الخليج الالكترونية بانهم تلقوا بلاغاً مساء هذا اليوم الأربعاء ١٤٤١/١١/١٠هـ عن ( إجتراف السيل لمركبة مواطن سبعيني اثناء عبورة بمركبته لوادي الخليف في قرية قرضة ) وابان بانه تم تحريك الفرق اللازمة للموقع وتكثيف الجهود قبل حلول الظلام ، وعند الوصول وجد بأن الحالة عبارة عن (إجتراف مواطن سبعيني في سيل أثناء عبور الوادي بمركبته ، وقد قامت الفرق بالبحث في الوادي وتمشيط بقية المنحدرات الوعرة فيه وفي تمام الساعة (١٧:١٩) تم العثور على جثة المفقود في تجمعات للمياة على جانب الوادي في احد الحقول على بعد مسافة ١٣٠٠ متر تقريباً من نقطة الإجتراف واستخراج الجثة ونقلها الى اقرب نقطة تصلها المركبات .

وتقدم النقيب السيد بخالص العزاء لاسرته والرحمة والمغفرة للمرحوم وجدد التحذير من عبور الاودية اثناء جريان السبول وعدم الاقتراب من التجمعات المائية ومجاري الأودية والسباحة فيها ومتابعة منصات التواصل الاجتماعي للدفاع المدني متمنياً السلامة للجميع.

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