بلدي ظهران الجنوب يتفقد المشاريع البلدية ويقترح بتعديل موقع دوار القراره

كشف رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب عوض احمد فرحان الوادعي أن أعضاء لجنة المشاريع بالمجلس وقفوا على مشروع دوار القرارة على الطريق الدولي قبالة المعهد الثانوي الصناعي وفرع الكلية التقنية وخرجوا بتقرير اقترحوا من خلاله بضرورة التريث في العمل في الموقع الحالي بهدف تلافي أي اخطاء قد تعيق حركة السير في الموقع الذي يشهد حركة سير مكتظة بالسيارات كون الدوار المزمع تنفيذه يعد رابط لعدد من الاحياء والمقار الحكومية ومنظم لحركة السير على الطريق الدولي.

واضاف الوادعي أن وجهة نظر المجلس جاءت متسقة ومتناسقة مع تقرير لجنة التنسيق المروري الذي خرج بضرورة اعداد مخطط يعده الفريق الهندسي في البلدية والمرور بمشاركة المجلس البلدي ووزارة النقل بهدف تلافي بعض الملاحظات،واضاف الوادعي أن جولات اعضاء المجلس قائمة ومستمرة على جميع المشاريع الجاري تنفيذها وان هناك اجتماعات دورية لتقييم تقارير اللجان

يذكر أن المجلس البلدي بظهران الجنوب عقد أول امس جلسته العادية رقم 62 برئاسة رئيس المجلس البلدي عوض فرحان الوادعي وأعضاء المجلس وذلك بمقر المجلس البلدي .

واطلع أعضاء المجلس على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها بلدية المحافظة لمواجهة جائحة كورونا والحد من انتشاره.

كما نوقش خلال الاجتماع عدد من المشروعات الخدمية والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الهادفة في مجملها إلى تسريع عملية تطوير محافظة ظهران الجنوب والمراكز والقرى التابعة للمحافظة التي تسهم في دفع عجلة التنمية.