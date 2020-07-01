تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.
وقال “التحالف”: إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف “التحالف” أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.
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