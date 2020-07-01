تحالف دعم الشرعية يعلن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وقال “التحالف”: إن العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير قدرات ميلشيا الحوثيين، وأضاف “التحالف” أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً لاحقاً حول تفاصيل العملية العسكرية.

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