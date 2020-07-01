مجلس بلدي أبها ينهى إيقاف أحد المشاريع

تمكن المجلس البلدي لامانة منطقة عسير من انهاء ايقاف استكمال مشروع طريق الثلاثين الذي يربط دوار السلام بطريق الملك عبدالله بعد ان تم التواصل بين المواطن واحد اعضاء المجلس والذي يخترق املاكه هذا المشروع وتم الاجتماع به في مقر المجلس وبحضور وكيل الامين للمشاريع وعدد من اعضاء المجلس حيث تم الاتفاق على استكمال المشروع وعدم ممانعة المواطن على استكمال المشروع والذي كان متوقفا لما يقرب ثلاث سنوات بسبب خلاف بسيط بين المواطن والامانه وقد تعاون المراطن مشكورا وبدأ استئناف العمل بالمشروع بعون الله وتوفيقه .

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