1124 إصابة جديدة بكورونا في “عُمان”

سجلت سلطنة عُمان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 1124 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد. وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 41194 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 185 حالة وفاة، مشيرةً إلى إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 24162 حالة.

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