تعرف على نوع عطر ولي العهد السعودي الذي تصدر اهتمام جمهور مواقع التواصل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

متابعات_ السعودية نيوز

تصدر عطر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اهتمام الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء، بعدما وثقت صورة للأمير وبجانبه زجاجة عطر، وما إن تم تداولها حتى نفذت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات.



وأكد سعوديون أنه تم شراء العطر بعد معرفتهم بنوعيته فور تداول الصورة، لتنفذ من المتاجر الإلكترونية والأسواق.

يشار إلى أن عبوة العطر الظاهرة في صورة مكتب الأمير محمد بن سلمان كانت بحجم 100 مليجرام، والتي يبلغ سعرها في المتاجر العالمية قرابة 240 دولارًا ما يعادل سعرها 904 ريال سعودي، من ماركة لافرينشي من جيرلان، وهو من العطور الكلاسيكية المنعشة مع لمحات تابلية بصورة أنيقة، وهو مقارب لعطر ديور سوفاج، كما أظهرت الصورة عبوة مكملات غذائية ويرجح أنها "فيتامين دي".

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وقال المغردون إن الأمير محمد بن سلمان يختار كل ما هو أنيق وسلس، فالجمال في بساطة الشيء لا في تعقيده، مشيرين إلى أن العطر لم يكن معروفا لدى الكثيرين.

ولفتو إلى أنه بمجرد انتشار صورة العطر مع ولي العهد السعودي في مكتبه بالصدفة فإن ذلك يعد بحد ذاته أغلى وأكبر حملة دعائية له، مستذكرين نوع حذاء الأمير محمد بن سلمان الذي ارتداه سابقًا وحظي بتفاعل واسع حتى نفذت جميع كميات نوع حذائه من المتاجر.

بدوره قال المغرد الأكاديمي فهد البقمي إن العطر من فئة الحمضيات الكلاسيكية جداً وأقرب عطر له هو عطر ديور سوفاج 1966 المعروف جداً فيه لمحات منه وبنفس الخط تقريباً.

ونشر حساب "العطور" تغريدة أوضح فيها مواصفات العطر قائلاً: "سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله، ذائقته كلاسيكيه بحته، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لا يناسب الكثيرين