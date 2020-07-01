فرنسا: ضم إسرائيل لأراض في الضفة لا يمكن أن يمر دون عواقب

ونقلت وكالة "رويترز"، عن جان إيف لو دريان، قوله في جلسة برلمانية: "ضم أراض فلسطينية، مهما كانت مساحتها، من شأنه أن يلقي بظلال من الشك على أطر حل الصراع".
© REUTERS / Handout .
وألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأسبوع الجاري، خلال جلسة مغلقة لأعضاء حزبه "الليكود ، إلى إمكانية تأجيل تنفيذ خطة الضم لأجزاء من الضفة الغربية، حيث كان من المتوقع الشروع بالخطة في الأول من يوليو/ تموز 2020.
وتأتي هذه التطورات في ظل الموقف الفلسطيني والأردني الرافض للضم، والتهديدات الأوروبية بفرض عقوبات في حال أقدمت إسرائيل على خطوة أحادية الجانب، فيما لم تحسم الإدارة الأمريكية الموقف بشأن منح إسرائيل الضوء الأخضر للشروع بالضم في الأول من يوليو، وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية حول توقيت وحجم الضم.
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