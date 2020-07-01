ويظهر مقطع الفيديو تصاعد لموجات ضخمة من الغبار، ذكرت شبكة عمان على التويتر أنها تجتاح مناطق الامتياز في الظاهرة شمالي البلاد. ​وتعتبر محافظة الظاهرة عبارة عن سهل شبه صحراوي عماني ينحدر من السفوح الجنوبية لجبال الحجر الغربي في اتجاه صحراء الربع الخالي.

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كانت هذه تفاصيل خبر عاصفة رملية ضخمة تضرب محافظة الظاهرة في سلطنة عمان... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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