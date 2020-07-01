مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية يكشف حقيقة طلب بلاده نقل سفير الإمارات

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وأفادت صحيفة "الجريدة"، مساء أمس الثلاثاء، بأن المصدر المسؤول في الخارجية الكويتية نفى، نفيا قاطعا، ما تم تداوله في بعض وسائل التواصل الإجتماعي بخصوص هذا الشأن.

وأشاد المصدر بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز، وعلاقات اجتماعية مرموقة، وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة.

وأعرب المصدر الكويتي عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته، داعيا إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر مثل هذه الأخبار لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.