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وأشاد المصدر بما يتمتع به السفير صقر الريسي من نشاط دبلوماسي متميز، وعلاقات اجتماعية مرموقة، وحرص على تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين على المستويات كافة.
وأعرب المصدر الكويتي عن تمنياته للسفير الريسي بالتوفيق والسداد في القادم من مسؤولياته، داعيا إلى تحري الدقة والابتعاد عن نشر مثل هذه الأخبار لما تمثله من إساءات ومجافاة للحقيقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية يكشف حقيقة طلب بلاده نقل سفير الإمارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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