"نناشد بضرورة تلبية النداء"... استغاثة عاجلة من مدينة عربية بشأن فيروس كورونا

وبحسب ما نشرته بوابة "الوسط"، مركز العزل المقصود هو الوحيد الذي يخدم بلديات الجنوب الليبي والبالغ عدها 16 بلدية.
وأضافت اللجنة اليوم الأربعاء، أنه نظرا لوجود ستة أطباء فقط واستنزاف طاقة العناصر الموجودة بعملها لمدة 30 يوما متواصلا "يجب استبدال العناصر الموجودة حاليا في مدة أقضاها 20 يوما للحفاظ على حياتهم وعدم نقل العدوى لهم".
وأشارت اللجنة إلى أنه لم يجر افتتاح أي مركز عزل في بلديات الجنوب رغم تحصلها على الإمكانات من أجهزة ومعدات طبية، مع عدم تسلم أي ميزانية.
وناشدت اللجنة كافة العناصر الطبية أن تلبي النداء من أجل "الحفاظ على أرواح المدنيين في الجنوب، حيث أنه إذا لم يتم تلبية النداء سنضطر لإغلاق مركز العزل لعدم توافر الإمكانات والأطباء".
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