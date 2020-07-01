التحالف العربي يعلن بدء عملية عسكرية ضد "أنصار الله"

وأكد أن "العملية تهدف لتحييد وتدمير القدرات النوعية واستجابة للتهديد"، كما أعلن أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا لاحقا حول العملية العسكرية، وذلك بحسب قناة "العربية". وكانت القوات المشتركه لتحالف دعم الشرعية في اليمن أعلنت، أمس، عن عمليتين نوعيتين، وقالت إنها تمكنت خلالهما من "ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الإيرانية التي كانت في طريقها للميليشيا الحوثية في اليمن".

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