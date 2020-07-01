أردوغان يتوجه إلى قطر في أول زيارة خارجية منذ تفشي وباء كوفيد-19

أنطاكيا-سبوتنيك. وأشارت الصحيفة إلى أن "أردوغان يعتزم إجراء زيارة مفاجئة إلى قطر غدا"، موضحة أنها الزيارة الخارجية الأولى للرئيس التركي منذ تفشي وباء كوفيد-19 في البلاد.

وكان سفير قطر في تركيا، سالم مبارك آل شافي، قد تحدث في وقت سابق، عن العلاقات الجيدة التي تجمع كلا البلدين والتي كانت هناك العديد من المحطات التي مهدت لوصولها إلى هذا المستوى المتميز.

وأشار السفير القطري في تصريحات له مع وكالة "الأناضول" التركية، محطات في تاريخ العلاقات بين البلدين، والتي أشار إلى أنها بدأت "عام 2014 حين تأسست اللجنة الاستراتيجية العليا في البلدين على مستوى القادة، مروراً بمحاولة الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016، ووقوف دولة قطر إلى جانب الشرعية ودعمها، ووصولا إلى الحصار الجائر لقطر عام 2017".

وقال آل شافي: "قطر من جانبها لم تتردد في دعم تركيا ومساندتها إبان جميع الأزمات التي مرت بها، سواء خلال محاولة الانقلاب الفاشلة أو من خلال الدعم الاقتصادي أثناء أزمة الليرة التركية عام 2018، أو من خلال رفع سقف اتفاقية تبادل العملات مؤخرا".