مصدر: مسلحون ينهبون رواتب مدرسين في عدن جنوبي اليمن

القاهرة- سبوتنيك وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن، لوكالة "سبوتنيك"، إن "مسلحين على متن سيارة اعترضوا طريق المسؤول المالي لمكتب التربية والتعليم في مديرية البريقة غرب عدن، أثناء مروره في مديرية خور مكسر بعد خروجه من البنك المركزي، وأرغموه تحت تهديد السلاح على تسليم ما بحوزته من رواتب تخص المعلمين والمعلمات".

وأضاف المصدر أن المسلحين عقب استيلائهم على الأموال البالغة نحو 120 مليون ريال (160.000 ألف دولار أمريكي) (الدولار= 750 ريالا يمنيا)، أطلقوا أعيرة نارية ولاذوا بالفرار.