السودان: "الحركة الشعبية جناح الحلو" تعلن تمديد وقف الأعمال العدائية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن عبد العزيز آدم الحلو "رئيس الحركة الشعبية - شمال"، تمديد وقف الأعمال العدائية من جانب واحد لمدة سبعة أشهر فى جميع المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة، وذلك كبادرة حسن نية تجاه الحل السلمي للنزاع في السودان، ومن أجل إتاحة الفرصة لنجاح محادثات السلام الجارية. وقال الحلو، في بيان اليوم الأربعاء، إن تمديد وقف الأعمال العدائية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم، وحتى 31 يناير 2021.

وطلب من جميع وحدات الجيش الشعبي لتحرير السودان مراعاة هذا الإعلان واحترامه.

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